Milano la vacanza impossibile delle famiglie con figli affetti da malattie rare

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Ci sonoche non possono puntare il dito su una cartina geografica o su un mappamondo e scegliere liberamente dove andare in. La metaferie? Non dipende da un bel mare o dal fascino di borghi e natura, ma da un elenco infinito di altri fattori. Il primo della lista: la presenza di un ospedale pediatrico specializzato nei dintorni. Ma anche la possibilità di avere assistenza domiciliare e il medico che intervenga in caso di necessità, di ricevere le spedizioni dei materiali che servono per la quotidianità, e così via. Sono le vacanze impossibilicon bambini - e adulti -dae complesse. Vacanze impossibili come quelle di Roberta, 8 anni, di, affetta da una variante di una malattia già rara, la displasia campomelica acampomelica.