LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nino Pizzolato in corsa per la medaglia dopo lo strappo

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Adesso si inizia a fare sul serio, il coreano solleva 203 kg e si porta a quattro di distanza dal moldavo Robu. 16.44 Vallenilla Sanchez chiude la sua gara sbagliando i 200 chili. Per il venezuelano finale a 358 kg. 16.43 Karapetyan solleva 200 kg, l’armeno è a 5 chili da Robu. Bilanciare a 200 kg,come prima entrata ha, per il momento, dieci chili in più. 16.42 Il moldavo con un po’ di difficoltà completa la prova, primo riferimento per il podio è 375 kg. 16.41 Attenzione a Robu, che era terzoloe parte da 200 kg nello slancio. 16.40 Riesce a portare a casa la seconda prova il transalpino Imadouchene, che solleva 196 kg. 16.38 Vallenilla Sanchez solleva anche i 196 kg, per lui un solo tentativo rimasto.loil venezuelano però era tanto indietro. 16.