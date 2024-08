LIVE – Qualificazione concorso a squadre con le Farfalle ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tutto pronto per l’esordio dellealledi. Si parte alle 10.00 di oggi, venerdì 9 agosto, con ildi ammissione. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti e Daniela Mogurean si presentano in Francia con l’entusiasmo di chi tre anni fa a Tokyo si è messo l’argento al collo. Adesso c’è voglia di stupire. Avanzano in finale gli otto migliori quintetti dei quattordici di partenza in vista dell’ultimo atto in programma sabato 10 agosto, alle 14.00. Nella corsa al podio l’Italia vuole esserci. E la concorrenza, nonostante le assenze eccellenti di Russia e Bielorussia, non manca. Occhi puntati ovviamente sulla Bulgaria oro di Tokyo. Ma anche su Cina, Brasile, Israele e Spagna. Le azzurre si esibiranno sulle note dello scherzo molto vivace dalla Symphony No.