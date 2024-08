LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la 4×100 dell’Italia per un nuovo sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 La nostradella sessione mattutina della terzultima giornata dialledifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 13.08 Intanto è arrivata la notizia che Noah Lyles non correrà la finale dellastasera. 13.06 Ecco la classifica al termine del giavellotto dell’eptathlon: Thiam 5924 Johnson-Thompson 5803 Kaelin 5694 Gerevini 15a con 5238 12.57 Si migliora ancora Oosterwegel che fa 52.39. 12.50 Rimane 54.04 il miglior risultato di Thiam che fa 52 metri e mezzo al terzo tentativo. Resta comunque in testa alla classifica generale. 12.44 Buon risultato anche per l’irlandese O’Connor, sopra i 50 metri (50.36). 12.38 51.78 per l’olandese Oosterwegel, risultato notevolissimo per lei. 12.33 Nafassitou Thiam subito alla grande al primo tentativo nel giavellotto! 54.