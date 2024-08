L’Italia di volley femminile non è più Egonu-dipendente e così lei è diventata più forte | la ricetta vincente di Velasco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è stata Paolaa realizzare l’ultimo punto, quello, durante la semifinale di pallavoloche vedeva contrapposte Italia e Turchia. L’ultima schiacciata, quella che ha siglato l’accesso per la prima volta nella storia alla finale olimpica, non è stata la sua. Questa nazionale, infatti, non è più. E la prima a beneficiarne è proprio la stessa, che appare ora più serena e motivata, perfino più. Doveva arrivare Julio– re Mida della pallavolo e matador della nazionale didel secolo (lo scorso) – per intuirlo. Ciò a cui eravamo, infatti, abituati nella gestione precedente era un gioco assai polarizzato, in cui l’opposta di Cittadella veniva sollecitata di continuo ed esposta dunque ad un alto rischio di stress e di errore.