Joaquin Phoenix lascia il set del romance gay di Todd Haynes a cinque giorni dalle riprese

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Secondo quanto riportato da diverse fonti locali,avrebbe abbandonato senza alcun preavviso il set del film romantico – ancora senza titolo – diretto da, su cui era impegnato, a solidall’inizio delle. Il film, stando a quanto si apprende, avrebbe dovuto avere al centro la storia d’amore di due giovani gay in New Mexico. Secondo Variety,, sulle prime convinto del progetto, di cui è co-sceneggiatore insieme a Jon Raymond, avrebbe cambiato idea all’ultimo minuto, e il suo ruolo non verrà riassegnato a un altro attore; di conseguenza, ci informa a sua volta Deadline, il progetto sarebbe stato definitivamente abbandonato. Lesi sarebbero dovute svolgere a Guadalajaira, nello stato di Jalisco, manon è arrivato neanche sul set messicano del film.