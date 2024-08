Io escluso senza motivo Voglio salvare l’azienda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Sono stato illegittimamente estromesso come socio per la presunta mancanza dei requisiti dai nuovi vertici del Cda, ma iocontinuare a conferire le mie uve. Viste le difficoltà di Moderna a cui avevo dato in affitto i miei ettari ho curato autonomamente la vigna ed è davvero uno spettacolo. Pronta, a giorni, per la raccolta. Non possiamo certo mandare tutto all’aria. Moncaro è una cooperativa viva e anche sana al netto dei 6 milioni perduti con l’acquisto non perfezionato della cantina abruzzese". A parlare è Lamberto Marchetti, ex sindaco di Rosora, ma qui in veste di proprietario di due ettari di vitigni che da molti anni ormai erano destinati alla cooperativa vitivinicola di Montecarotto che sta rischiando il default.