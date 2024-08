Inclusione sociale tre progetti per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Seicentomila euro a disposizione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per attivare specificidie contrasto alle disuguaglianze. Si tratta di ‘Collaborazioni in adolescenza’, ‘Obiettivo bene comune’ e ‘Una risposta e un posto sicuro per le donne del Tina’: tre differenti percorsi che l’Unione – che nel frattempo ha eletto alla presidenza del consiglio Maurizia Vandelli e vicepresidente Stefania Giavelli – è pronta ad attivare nell’ambito del bando Personae 2024 della Fondazione di Modena, che finanzierà i tre. Il bando focalizza la propria azione sulle quattro sfide dell’area Persona, individuate dal Documento Strategico di indirizzo 2024-2027 della Fondazione: Welfare inclusivo, Comunità educante, Abitaree Lavoro dignitoso.