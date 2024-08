Incidente con la moto il mezzo prende fuoco Tre dita amputate al guidatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Torre del Lago (Lucca), 9 agosto 2024 – Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo unstradale avvenuto intorno alle 3,30 di notte sul cavalcavia Arcobaleno a Torre del Lago. L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della suae si è schiantato all’interno di un distributore di benzina. Ilha preso, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili delle fiamme non hanno avvolto l'impianto. Ilciclista portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa ha subito l'amputazione di tredi una mano e ha riportato un trauma ad una gamba.