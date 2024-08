Incendio in una palazzina a Castelvetro di Modena | danni da fumo per quattro famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Verso le ore 20 di questa sera i Vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti adi, in unadi via Sinistra Guerro, per unsviluppatosi sui contatori dell'energia elettrica. Ilha invaso l'edificio, una persona residente è rimasta intossicata e io 118 l'ha trasportata per accertamenti presso l'ospedale di Vignola.hanno subitodanegli appartamenti che non sono ritenuti fruibili. L'energia elettrica al momento è fuori servizio per lae alcuni disservizi elettrici si sono verificati nelle abitazioni limitrofe.