Il film e il tabù | Io una madre normale che odia il suo neonato

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una, unadisorientata, unache vede quel figlio come un corpo estraneo. Un corpo che si ciba del suo stesso corpo, un piccolo essere che la sta mangiando. Unache ha strane visioni, nelle quali è difficile tracciare il confine tra realtà e allucinazione. Unache accarezza, nella propria mente, il suicidio e l’infanticidio. È denso di temi forti Salve Maria, il– basato sul romanzo della scrittrice basca quarantenne Katixa Agirre, Lass no (Le madri no) – che ha aperto ieri il concorso internazionale al festival di Locarno. Laura Weissmahr interpreta un personaggio femminile lacerato, una donna che non riesce a confessare neanche a se stessa i suoi pensieri più bui: la sensazione di non avere senso materno, dire quel bambino che piange, che vomita il suo latte.