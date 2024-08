Il Dragone sta invecchiando | la crisi demografica preoccupa la Cina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) I due bambini sono comparsi quasi da un giorno all’altro. Prima, la statua nel parco di Wuhan raffigurava una famiglia di sole tre persone davanti a un grande anello: due genitori che tengono per mano il figlio o la figlia. L’aggiunta degli altri due, racconta Guo Xue, l’autore dell’installazione, non è stata una sua idea e non è dovuta a ragioni estetiche o urbanistiche: sono state le autorità locali a richiederla verso la fine del 2023, per allinearsi alla campagna del Governo cinese che vuole incoraggiare i cittadini ad avere più figli. Campagna che passa anche attraverso, appunto, la rappresentazione di famiglie più numerose nei prodotti culturali e artistici, dopo decenni di volantini, cartelloni e altri materiali che ritraevano esclusivamente famiglie con un solo bambino, in linea con la politica del figlio unico.