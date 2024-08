Il comico Angelo Duro con Sono cambiato domani all’arena Gigli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si intitola "" lo spettacolo deltvche farà tappasera, alle 21, sul palco dell’arenadi Porto Recanati. L’appuntamento, prodotto dalla Da Solo Produzioni, è organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune. Durante la serata,con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto farà sapere d’essere, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo si vedrà finalmente sorridere? I dubbitanti anche perché da uno come lui non si sa mai cosa aspettarsi. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che stanno facendo la fila per vederlo.