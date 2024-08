Il Bestiario della settimana – Vannacci si abbassa i pantaloni Mentana blastato e Salvini parla di tutto tranne quello che serve

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 agosto 2024)Enricoè celebre, tra le altre cose, per il pugnace spirito con cui risponde arguto a certi suoi commentatori sui social (tecnicamente: blastare). Durante queste Olimpiadi tiene traccia delle vittorie degli sportivi italiani e fieramente riposta il medagliere. Solo che qualcuno non l’ha presa bene. “Puoi smetterla di rubare il nostro lavoro e di non ritagliare il nostro logo? Sarebbe bello”, è comparso tra i suoi commenti. E così ilre finì. Ha stato il social media managerfiguraccia del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano sui social dove ha convertito in due secoli e mezzo i 2.500 anni di Napoli se n’èto molto questa. Il ministro ha “accettato le dimissioni” del suo collaboratore e ritiene la questione chiusa.