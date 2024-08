Gli occhiali da sole delle vip | sportivi vistosi o… low cost?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Esiste accessorio più estivo deglida? Fanno subito pensare alle bellissime e lunghissime giornate luminose, al calore, all’allegria tipica della bella stagione. Alla funzione pratica di proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, aggiungono anche quella di arricchire un outfit e di donare un tocco di mistero nascondendo lo sguardo. Le vip li sfoggiano tutto l’anno, definendo le tendenze più calde di questa estate. Le sportive Alice CampelloLenti grandissime e montatura molto sottile caratterizzano glidadal mood sporty. Sono pensati per il ciclismo ma perfetti anche per una passeggiata in città quelli Oakley sfoggiati da Alice Campello: una mascherina dalla forma aerodinamica che protegge tutta la parte alta del viso.