Ginevra che bronzo | benedetta Senna Ora il grande fiume chiama Super Greg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) dall’inviato Questa che sto per raccontare è la riedizione della favola di Cenerentola. Con la maestosa(che avessero ragione i francesi ad insistere tanto per fare delil palcoscenico della gara?) al posto del castello del principe eTaddeucci, toscana, classe 1997, nei panni della ragazza che conquista un futuro migliore con la forza interiore del suo coraggio. Eh, Cenerentola! Pardon,. Lei che manco doveva esserci, qui a Parigi, nonostante un passato intriso di medaglie europee e mondiali. Lei che ha guadagnato la convocazione si e no un mese fa. Lei che si è caricata sulle spalle minute il fardello psicologico di una gara, la 10 chilometri di fondo, che terrorizzava chiunque per le note perplessità sanitarie.