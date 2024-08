Dosso Olimpiadi finite | Sono molto dispiaciuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)anche per Zaynab, la 24enne velocista rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre dopo "lo svezzamento" in casa Corradini Rubiera. La staffetta italiana 4x100 disputa una prova troppo lontana dai migliori standard. Così, su otto quartetti al via nella prima semifinale, si piazza al sesto posto in 43’’03 che poi vuol dire anche ultimo, viste le squalifiche di Costa d’Avorio e Belgio. Zaynab è la prima frazionista e obiettivamente va un po’ troppo piano rispetto alle prime frazioniste delle altre squadre; dà il cambio a Dalia Kaddari che nei giorni scorsi aveva lamentato qualche problema muscolare, per un testimone che passa a Irene Siragusa (anche lei troppo lenta) e infine ad Arianna De Masi. Davanti volano gli Usa in 41’’94, davanti a Germania in 42’’15 e Svizzera in 42’’38.