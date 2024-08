Delineata la comunità energetica A breve lo studio di fattibilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Era uno dei punti del programma della lista che ha portato alla riconferma del sindaco Alice Zanardi a Codigoro: ora la costituzione di unacomunale sta per diventare realtà. Un progetto con l’obiettivo "di implementare nuovi parchi fotovoltaici anche in aree ed edifici non utilizzati, per poter rendere la nostra economia – aveva spiegato – maggiormente ecosostenibile, ma arrivare anche a un risparmio in bolletta per i cittadini, nell’ordine del 30-35 per cento".