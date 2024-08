De Pascale pronto al duello | La mia rivale ha cambiato idea Bene per il confronto ci sono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Elena Ugolini, candidata civica appoggiata dal centrodestra alle prossime Regionali, ha lanciato la palla nel campo opposto: "disponibile a un confrotnarmi con deanche alla Festa dell’Unità". Parole derubricate come "battute" in ambienti Pd, ma il candidato del centrosinistra, comunque, ribatte all’avversaria: "contento che dopo le prime dichiarazioni incerte, Ugolini si sia detta disponibile a tutti i confronti necessari ad approfondire le diverse tematiche di governo dell’Emilia-Romagna. Io – commenta il dem de– come già detto pubblicamente cie a oggi ho già ricevuto moltissime richieste per organizzare confronti a due da parte di media, associazioni o parti sociali regionali a cui credo vada data la priorità. Avevamo già preso contatti con la coalizione di Ugolini per capire il perché della sua indisponibilità e attendevamo una risposta".