Crisi del lavoro e del sindacato | la Uilcom si spacca

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mentre crescono le preoccupazioni per la possibile cessione degli stabilimenti marchigiani Fedrigoni, spunta un terremoto interno al. Una scissione interna alla: con 7 delegati eletti dai lavoratori di ben quattro aziende del territorio che abbandonano la categoria dopo il commissariamento comunicato a fine giugno. I delegati che si sono dimessi, la maggioranza delle Rsudel territorio, rappresentano quattro realtà industriali – Fedrigoni (tre), Giano (uno), Ritrama (due) e Ahlstrom (uno). Sulla questione cartiera interviene anche il consigliere di opposizione Lorenzo Armezzani che attacca: "Il consiglio comunale ha già approvato ben tre atti di indirizzo per impegnare la Giunta all’organizzazione di un tavolo tecnico sul. L’ultima a dicembre dello scorso anno. Ma del tavolo tecnico non si è visto nulla".