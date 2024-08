Controlli antidroga a San Basilio | multe a locali e sequestri di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) CRONACA DI ROMA – Operazione della Polizia di Stato: 172 persone identificate e sanzioni amministrative per violazioni nei. Roma – Continua l’impegno della Polizia di Stato per garantire ordine e sicurezza nel quartiere Sandi Roma. Nella giornata di ieri, i poliziotti del IV Distretto San, insieme agli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a un’unità cinofila, hanno effettuato un’operazione di controllo mirata presso la stazione della metropolitana linea B, fermata Ponte Mammolo. Durante l’operazione, due persone sono state segnalate al prefetto di Roma per il possesso di piccole dosi di hashish, che sono state sequestrate.