Civitanova Marche 14enne violentata da un 25enne I fatti

(Di venerdì 9 agosto 2024)da un. Isecondo quanto raccontato dalla stessa vittima Un fatto gravissimo ha scosso la comunità di. Una ragazza di soli 14 anni ha sporto denuncia presso i carabinieri, affermando di essere stata vittima di violenza sessuale dopo aver trascorso una serata in un locale sul lungomare. Secondo quanto emerso, la giovane si sarebbe appartata con un ragazzo di 25 anni conosciuto durante la serata. La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, in una zona isolata del quartiere di San Marone. La ragazza, sconvolta, avrebbe riferito l’accaduto alla sua amica, 16enne, e insieme avrebbero chiamato i carabinieri. I carabinieri disono immediatamente intervenuti e hanno avviato le indagini. Sono in corso accertamenti sulla dinamica deie sull’identificazione del presunto aggressore.