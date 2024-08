Cinque solari viso colorati da usare al mare e in città

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) È proprio il caso di dirlo: quando si parla di, protezione fa rima con perfezione. Le loro formule sono, infatti, il giusto mix di make up, trattamento e filtri. Ciò li rende ideali in ogni momento dell’anno e, soprattutto, ovunque. Alcome in. In modo particolare quando si lamentano piccole discromie e brufoletti da nascondere. E non si vuole rinunciare a un velo di trucco nemmeno in vacanza. La loro copertura è modulabile: proprio come un fondotinta solare o una BB cream, le cremecolorate possono essere stratificate in modo da ottenere un risultato da leggero a medio. Per chi soffre di acne o ha cicatrici visibili, esistono anche formule ultra-coprenti con protezione solare totale, reperibili nelle migliori farmacie.