Blake Lively svela che prima di avere 4 mila figli Ryan Reynolds era il marito più romantico del mondo | ecco perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) La prende in giro (ricambiato) senza pietà sui social. E nelle interviste non lesina battute e autoironia. Ma quando è il momento,si trasforma nelpiùdel. Parola di sua moglie,. L’attrice è in giro per ilper presentare il suo nuovo film, la rom-com It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, che sarà nei nostri cinema il 21 agosto. “Sfidando” direttamente ilal box office con il suo campione di incassi, Deadpool & Wolverine. In una delle infinite interviste concesse al di là e al di qua dell’oceano,ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. Con il, sposato 12 anni fa, e i loro 4, James, Betty, Inez e il piccolo Olin.