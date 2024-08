Amichetti di Maduro FdI a valanga su Conte e compagni | più ignoranti che comunisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un silenzio inquietante, quello della galassia grillina sulla repressione in corso in Venezuela dopo le elezioni. “I Cinque stelle continuano ad esseredi, perché sono di un'ignoranza enorme: già è grave supportare un regime comunista, figurarsi di narcotrafficanti”, attacca Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia eletto all'estero, che commenta all'Adnkronos la posizione dei pentastellati sul governo: "La parte ideologica c'entra poco, in Venezuela governa un gruppo di criminali che tutela i propri interessi finanziari e difende strenuamente lo status quo con la repressione”.