Al via il grande esodo domani bollino ' nero' sulle strade

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - Al via il weekend che si prospetta il più trafficato di tutto il periodo estivo. Lungo la rete Anas, è atteso traffico in costante aumento e Viabilità Italia parla di '' in particolare nella mattinata di, sabato 10 agosto, e di 'rosso' nel pomeriggio di oggi, venerdi' 9 agosto, e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Gli itinerari interessati, spiega Anas in una nota, sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.