30 anni di meno | intervista ai protagonisti

(Di venerdì 9 agosto 2024) 30diaiAl cinema dal 21 agosto con Plaion Pictures, 30diracconta la storia di Maurizio, un attore e poeta gay che dopo un malore viene ricoverato in una stanza di ospedale insieme al vedovo cardiopatico siciliano Marco e all'”erotomane omofobo” (come lo definisce Maurizio) romano Diego. I tre vivranno un’avventura ai confini della realtà. In occasione della presentazione del film, abbiamoto Claudio Colica, Paola Pessot e Claudio Casisa. 30di, l’Camaleo presenta 30(di), diretto da Mauro Graiani, con Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania, Claudio Gregori (Greg), Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti. Nel cast anche Fabrizio Nardi e Milena Miconi.