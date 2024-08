Zezé vuole l’Inter ma il Nantes fa muro | rifiutata una nuova offerta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alpiace Nathan, giovane difensore francese del. Il club transalpino ha appena rifiutato un’importante dai nerazzurri.prova a fare sul serio per, tanto da far recapitare un’allettante al, suo club di appartenenza. Come riferiscono i colleghi francesi di Foot Mercato e in particolare il collega Santi Aouna, il club canarino ha rifiutato 15 milioni di euro dal. La richiesta è di venti. Ma il giocatore, classe 2005, spinge per raggiungeree giocare in Serie A. Come riferisce il media transalpino, infatti,è convinto di potersi ritagliare il suo spazio, nonostante la giovane età e l’alta concorrenza a Milano. Inoltre, in nerazzurro troverebbe anche due suoi connazionali come Benjamin Pavard e Marcus Thuram.