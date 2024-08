WWE | Spiegate le possibili ragioni dietro all’attacco di Bronson Reed ai danni di Seth Rollins a RAW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nell’ultimo episodio di RAW, nel corso del segmento tra Drew McIntyre,e CM Punk,si è scagliato in maniera veemente contro il Monday Night Messiah, distruggendolo con diverse Tsunami. Il segmento in questione è stato molto duro, conche è stato portato via in ambulanza dopo aver sputato sangue:diaidi, però, potrebbero esserci alcuni acciacchi per quest’ultimo. Nel corso dell’ultimo Wrestling Observer Radio, secondo quanto riportato da Dave Meltzer, l’attacco disarebbe servito per tagliare fuoridalla TV per qualche tempo.