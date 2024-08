Vento e grandine nella Bassa Black out e rami spezzati in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il maltempo si è abbattuto ieri all’improvviso sullae su buona parte della provincia, in particolare, con temporali, grandinate e forti raffiche diche hanno letteralmente sradicato piante ma anche coperture dei tetti. Oltre cento gli interventi dei pompieri a partire dalle 18.30 circa tra Modena, Carpi, Soliera, Sassuolo e, appunto, in particolare a Finale Emilia e Mirandola dove si sono registrati anche allagamenti negli scantinati eout. Infatti sono state segnalate frequenti interruzioni di corrente non solo in provincia ma anche ine allarmi partiti all’improvviso, La situazione peggiore, per quanto riguarda iout temporanei si è registrata a Carpi, in via Griduzza.