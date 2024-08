Un itinerario olandese in grado di attivare la vostra immaginazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Amsterdam è sinonimo di Olanda. In molti casi, la sineddoche è comprensiva anche dell’idea di viaggio, per cui visitare l’Olanda significa semplicemente vedere la capitale. Capita spesso, in effetti, ma se ci si addentra nella cartografia dei Paesi Bassi si scoprono luoghi e città che meritano una vacanza. Ne abbiamo raccolti alcuni, scelti per passione personale, senza nessuna velleità valutativa né esaustiva (per la serie, se visitate questi luoghi conoscerete l’Olanda più autentica). Però. Però sono posti curiosi, capaci dil’. E qui li proponiamo come cartoline dai Paesi Bassi. Cominciamo dal Nord del Paese, quei luoghi che si affacciano al mare del Nord, dove il vento soffia forte e le maree svelano fondali sabbiosi, frequentati da uccelli marini di ogni specie. Da quelle parti, quando il mare si ritira, si può camminare a lungo in direzione dell’orizzonte.