Transizione 5 0 | incentivi per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese

(Di giovedì 8 agosto 2024) È in Gazzetta Ufficiale il Piano5.0 del Governo italiano che mira a trasformare leattraversoperdigitale e laambientale. A disposizione ci sarà un fondo di 6,3 miliardi di euro. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitivitàaziende italiane nel contesto globale. In sostanza il Piano5.0 ha lo scopo di favorire l’evoluzione tecnologica e green del tessuto imprenditoriale italiano. Un modo per promuovere la competitività e la crescita economica sostenibile. Il Piano si inserisce in un contesto di continuità con i precedenti piani di4.0, ampliandone però la portata e gli obiettivi.digitale e laambientale sono i due pilastri fondamentali di questa iniziativa.