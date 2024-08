Tragedia nella notte Vola con l’automobile e muore a vent’anni Feriti i due amici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)a Vello di Marone, dove si è verificato un terribile incidente dovuto, con ogni probabilità all’alta velocità. I fatti sono accaduti attorno alle quattro del mattino lungo la Strada 510 Sebina, all’intersezione con la ex 510 Sebina, in un tratto nel passato tristemente noto per diversi incidenti mortali, che hanno causato più di una vittima. Questa volta la peggio è toccata al conducente di una Fiat Coupé: Daniele Turelli, 20 anni, di Sale Marasino. Con il giovane in auto si trovavano una amica di Vello di Marone, Nicole, 18 anni e un amico di Marone: Dominik: di 19 anni. Sonoma se la caveranno. Daniele, invece, ha riportato lesioni gravissime, che fin dall’inizio hanno fatto temere il drammatico risvolto dello stato clinico.