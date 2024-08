Terrore a Ostia clochard va in escandescenza coi passanti | persone scappano dai locali per la paura

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Attimi di panico al centro diva indove non aver ottenuto un’elemosina da 10 euro Attimi dial centro di, dove unha creato problemi di ordine pubblico nella zona di Piazza Anco Marzio. L’uomo, probabilmente sotto effetto di droghe e alcol, avrebbe creato scompiglio nella zona sotto le saracinesche dell’ex Bar Sisto, probabilmente dopo non aver ricevuto i soldi dell’elemosina da un cliente di qualche locale della piazza. Ne sarebbero nate urla, minacce e pugni contro le saracinesche, che hanno costretto i Carabinieri a intervenire nella nota piazza lidense.inal centro di: Carabinieri costretti a intervenire Protagonista della vicenda unormai stabile a piazza Anco Marzio, che su questo giornale avevamo già segnalato per la costante presenza sotto le saracinesche del Sisto.