Terremoto in Bolivia | scossa di magnitudo 5 3 vicino a San Pablo de Lipez

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alle ore 01:00 (03:31 in Italia) unadidistimata attorno a 5.3 ha colpito la regione di Sande, in. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della città di Sande, una zona nota per la sua attività sismica. Secondo i dati forniti dagli istituti di sismologia, laha avuto una profondità moderata, rendendola avvertibile in un’ampia area circostante. Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e le possibili conseguenze del. Al momento, non sono stati riportati feriti o vittime, ma le verifiche sono in corso. La popolazione della zona ha reagito con preoccupazione, ma senza panico, seguendo le procedure di emergenza previste. Questasi inserisce in un contesto sismico attivo per la, dove eventi di questanon sono rari.