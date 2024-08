Taylor Swift nel mirino dei terroristi cancellati tre concerti a Vienna | Non c’è scelta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le autorità hanno arrestato due presuntiche stavano pianificando un attentato aidi. I treche la cantante statunitense avrebbe dovuto tenere in Austria sono stati. Si tratta di tre eventi nell’ambito dell’Eras Tours che erano in programma all’Ernst Happel Stadium l’8 il 9 e il 10 agosto. Le autorità austriache hanno arrestato un 19enne sospetto simpatizzante dell’Isis che stava pianificando attacchi islamici. Ad annunciarlo il capo della sicurezza Franz Ruf in una conferenza stampa. Il giovane austriaco aveva giurato fedeltà allo Stato islamico nelle ultime settimane.(ANSA FOTO) – cityrumors.