Stop al termovalizzatore a Salerno si prepara il piano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso studi e relazioni tecniche, c’è un febbrile attività di lavoro all’interno di Ecoambiente, il braccio operativo della provincia diper la gestione dei rifiuti che affianca il lavoro dell’EDA perrsi al meglio alla possibile emergenza rifiuti legata alloannunciato per 10 giorni al termovalorizzatore di Acerra. Sia il presidente di Ecoambiente Nicola Ciancio che il vertice di Ida, Giovanni Coscia non mostrano preoccupazioni perché forti dell’esperienza affrontata già due anni fa quando l’impianto di Acerra fu sottoposto ad un intervento di manutenzione. Si conoscono quindi i tempi di sopravvivenza della TMB di Battipaglia l’impianto gestito da ecoambiente che dovrà fronteggiare e stoccare i rifiuti in attesa di poterli trasferire al termovalorizzatore.