Stefano Cirillo la leucemia e le prime cure in ospedale | Condividere la mia storia mi dà forza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Brescia, 8 agosto 2024 – L’annuncio dinon ha lasciato indifferenti i fan che sui social sono soliti guardare i suoi video: il 19enne di Brescia, famoso per postare video ironici soprattutto prendendo in giro l’influencer Chiara Facchetti, ha fatto parlare di sé per un video un po’ diverso dal solito.si è ripreso in macchina scrivendo “Comunque la vita è così strana Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”, annunciando di aver cominciato la lotta contro una malattia difficile e inaspettata. Con un tono totalmente diverso rispetto al tono scherzoso che è solito utilizzare,ha mostrato anche il taglio dei capelli, per prepararsi alla chemioterapia, per poi riprendersi in lacrime sul letto d’, sofferente a livello morale e fisico della prova che deve affrontare.