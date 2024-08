Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo aver battagliato e atteso da tempo, il Governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri ha varato dei cambiamenti che porteranno sorrisiattese per mesi, probabilmente anni, ma che adesso vedono un traguardo e delle nuove possibilità che potrebbero regalare più di un sorriso anche perché si tratta di risorse economiche e aumenti. Inimportantiper ie iscolastici dopo l’ultimo consiglio dei Ministri (Ansa Foto) Cityrumors.itSono delleimportanti per lama anche per lee sono inper ben 6.500scolastici italiani. E sono delle nuove disposizioni che hanno ricevuto l’ok definitivo da parte del Governo, visto che è stato firmato il contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenziale Istruzione e ricerca.