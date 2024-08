Roma No io non le butto ora vediamo cosa fai | minaccia i passanti con delle bottiglie rotte e sfida gli agenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto- “No, io non le, orafai”. Questa ladida parte di un 36enne del Pakistan all’indirizzo deglidella Polizia di Stato intervenuti in via Merulana, davanti al noto teatro Brancaccio, a seguito di una segnalazione giunta al 112 che indicava la presenza di un uomo che seminava il panico,ndo i‘armato’ di. Gli equipaggiautoradio dei commissariati di Flaminio e Villa Glori, giunti poco dopo sul posto, hanno effettivamente individuato l’uomo segnalato e sin da subito hanno provato a farlo desistere nel suo atteggiamento e invitato a gettare via leche stringeva tra le mani.