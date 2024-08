Rifiuti contrasto agli abbandoni ’Caccia’ a chi non ha ancora i sacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non ritirano igialli e blu, hanno perso la carta smeraldo o non la utilizzano, non espongono mai carta e plastica. Nonostante risultino avere un’utenza Tari. Il Comune ed Hera provano a risolvere il mistero dei ’dispersi del kit’ inviando 7mila lettere alle famiglie e le aziende interessate. Sarebbe importante individuarli anche perché magari si ridurrebbero i casi di abbandono indiscriminato diper strada. "Se la maggior parte dei cittadini – spiegano dal municipio – secondo le verifiche di Hera usa correttamente i servizi ambientali, ci sono, però,utenti che non hanno ritirato il kit per fare correttamente la raccolta differenziata o che sono in possesso di una tessera – la carta Smeraldo indispensabile per aprire il cassonetto dell’indifferenziata – nonassociata alla posizione Tari.