Prove a Senigallia Recanatese non al top

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lanon è al top e cede il passo a una Vigor in palla. Finisce 3-1 al "Bianchelli" di: alcuni spunti interessanti si sono visti, ma c’è tanto da fare in casa leopardiana. L’allenatore Filippi parte con un 4-3-1-2: Del Bello, Spezzano, Ferrante, Marchegiani, Mordini, Raparo, Gomez, Pesaresi, D’Angelo, Sbaffo, Melchiorri. I recanatesi soffrono sin dalle prime battute, specie sulla corsia di destra dove imperversano Fernandez e Kone, entrambi molto rapidi, seppur non sempre precisi. A metà primo tempo Del Bello deve guardarsi da Ferrara e Gonzalez: ottima la chiusura sul primo, convincente la respinta sulla punizione dello spagnolo. La brillantezza della Vigor viene premiata a metà primo tempo: pregevole sgroppata di Kone sulla destra, complice un rimpallo fortunato serve in area Ferrara che tutto solo non sbaglia.