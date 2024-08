Pallanuoto femminile Italia-Canada 10-5 Il Setterosa giocherà per il 5 posto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’per il quintonel torneo didi Parigi 2024: ilsupera ilper 10-5 ed affronterà la vincente di Grecia-Ungheria. Nordamericane in finale per la settima posizione contro la perdente della medesima sfida. Equilibrio nel primo quarto, con Palmieri che porta in vantaggio le azzurre e McDowell che pareggia a 24?dal termine, siglando l’1-1. Strappo dell’nella seconda frazione, con le azzurre, oggi guidate in panchina da Di Cecca, che tornano in vantaggio con Bianconi, subiscono il pareggio di Crevier, ma poi operano il break graziereti di Bianconi, Avegno e Giustini per il 5-2 a metà gara. Ilsi scuote nel terzo periodo, e ricuce lo strappo con le marcature di Wright, Paul e Lemay-Lavoie, ma ilrimette la testa davanti con la reta di Marletta per il 6-5.