Operazioni di contrasto al traffico di droga e cellulari nel carcere di Santa Maria Capua Vetere presso il settore colloqui

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il Si.N.A.P.Pe desidera esprimere il proprio plauso per il successo delle recenticondotte dalla Polizia Penitenziariaildi. Il 6 agosto, durante icon i detenuti, una donna è stata arrestata grazie alla professionalità dei nostri agenti e sovrintendenti. La donna, già recidiva, è stata trovata in possesso di tree un caricatore nascosti nelle sue zone intime. È stata prontamente arrestata e posta agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno. Il giorno successivo, 7 agosto, gli stessi agenti hanno scoperto, in un pacco ordinario contenente fette di carne cruda, quattro panetti di hashish per un totale di quasi 300 grammi. La sorella del detenuto responsabile è stata denunciata a piede libero, e il suo cellulare sequestrato.