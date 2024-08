Operai nel chiostro agostiniano Lavori per la Torre del passero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Uno dei monumenti più frequentati dai turisti a Recanati, ladelsolitario, necessita ogni tanto di qualche ritocco per meglio presentarsi ai tanti turisti che vengono a scoprirla, sulle tracce dei luoghi citati nei più famosi testi del poeta. L’altra mattina glierano al lavoro all’interno deldi sant’Agostino, dove si erge lacantata da Giacomo Leopardi, per sistemare alcune colonne dell’antico convento. Le strutture infatti presentavano dei distacchi di mattoni, su cui è stato necessario intervenire. Per completare l’opera, e anche per avere un maggior decoro, sarebbe bello rimuovere anche gli archi in ferro che nel 2010 sono stati posti a sostegno di quelli in muratura.