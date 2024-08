Omar Bassi | muore a 23 anni in vacanza I parenti accusano | è stato picchiato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024), 23, è morto lunedì a Reggio Calabria, dove era in, per emorragia cerebrale. Per ila tragedia sarebbe stata causata dalle conseguenze di un’aggressione che il giovane avrebbe subito dai buttafuori di una discoteca in provincia di Varese lo scorso 20 luglio. Il 23enne, che viveva a Bollate, nel milanese, con la famiglia, era andato a una festa organizzata nel locale dove, ha raccontato la cugina sui social, sarebbe. “Hannolui e il fratello con calci e pugni in testa e in faccia usciti dalla discoteca hanno negato tutto!”, ha scritto. La vicenda è stata resa pubblica dal quotidiano La Prealpina. Il locale, dopo l’esplosione del caso, ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi. “Ti amo cuginetto mio, mi dispiace di non essere riuscita a proteggerti da questo posto orribile chiamato mondo.