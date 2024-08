Nuovi Capitani per Città e Borgo Simoncini e Nanni giurano a Palazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Albertoine SergioMaggiore. Cambi al vertice nei Castelli del Titano. APubblico, si è tenuta la cerimonia in cui idi Castello e i membri di Giunta hanno prestato giuramento davanti aiReggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.ha preso il posto di Tomaso Rossini, entrato in Consiglio grande e generale in quota Partito dei socialisti e dei democratici nel momento in cui Pedini Amati e Belluzzi sono stati confermati in Congresso di Stato.ha preso il posto di Barbara Bollini, oggi consigliere della Democrazia Cristiana. Le ultime elezioni politiche hanno cambiato volto anche a diverse Giunte di Castello. Nico Macina è entrato nella Giunta di, Sonia Riccardi in quella di, Angelo Soldati ha preso posto nella Giunta di Montegiardino, e Marino Giacobbi in quella di Chiesanuova.