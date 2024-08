Nuoto di fondo Giulia Gabbrielleschi | La gara è stata impegnativa La corrente ti porta via | dedico la gara a mia nonna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un sesto posto che rende fiera. L’azzurra, che ha nuotato i suoi 10 km nellaolimpica didialle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso con il crono di 2:04:17.9, all’interno di una manifestazione che ha visto l’Italia andare a medaglia – di bronzo – con Ginevra Taddeucci. Intervida Rai Sport al termine della, la toscana classe 1996 ha detto: “E’ un sesto posto di cui sono fiera. Un mese fa non sapevo neanche se sareiqui a competere e oggi ce l’ho fatta”. Poi ha aggiunto: “Ladura,, lativa via in alcuni tratti. Avevamo studiato il campo, ma non ci eravamo potute allenare nella Senna. Sono contenta per Ginevra: il nostro lavoro ha pagato ed è arrivata una medaglia per il movimento. Sapevamo, a livello di tattica di, che rimanere davanti era la cosa più intelligente da fare”.