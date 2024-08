Non è vero che paghiamo poco per guadagnare tanto Intervista a Benny Gili ristoratore e balneare di Fregene

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono passati 18 anni dall'approvazione della direttiva Bolkestein che chiede ai Paesi membri dell’Unione europea di mettere a bando periodicamente le concessioni demaniali, eppure ancora la questione è in alto mare con un tira e molla che pare non voler finire. I tempi strettissimi che si profilavano all'inizio dell'anno per dare risposte all'Ue, sono stati superati, ma ancora una risposta definitiva non c'è stata. C'è stata, invece, la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che le concessioni sono già scadute e ogni proroga alla fine del 2024 è illegittima. A nulla è valsa lapubblicizzata mappatura delle coste del Governo Meloni, che in molti hanno giudicato non aderente alla realtà.