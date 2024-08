Melissa Vargas miglior marcatrice alle Olimpiadi | la gabbia dell’Italia e il duello con Paola Egonu in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)è indiscutibilmente ladel torneo di volley femminiledi Parigi 2024. L’opposto della Turchia ha messo a segno 116 punti (106 in attacco, 5 muri, 5 ace) in appena quattro partite disputate. Il vantaggio in classifica nei confronti delle altre attaccanti è già molto elevato: la serba Tijana Boskovic è a quota 103 e la cinese Li Yingying è ferma a 93, tra l’altro entrambe non potranno più incrementare il proprio bottino visto che le rispettive squadre sono state eliminate. La 24enne ha avuto un ruolino di marcia semplicemente stellare, con ben 29 punti di media per partita: 30 punti nei cinque set contro l’Olanda, 31 punti nei quattro set contro la Repubblica Dominicana, 13 punti nei tre set contro l’Italia, 42 punti nei cinque set dei quarti di finale contro la Cina.